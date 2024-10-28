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الرياضة - 04:06 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:06 مساءً - سعر الدولار الآن.. يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقراره بختام تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، ليستقر سعره في بنك مصر عند 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

الدولار الآن

سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2025

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم نحو 48.81 جنيه للبيع، و48.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي الآن عند 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

هيمن الاستقرار على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن عند 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سيطر الاستقرار على سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB الآن عند 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

دوام الاستقرار على سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية الآن عند 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك البركة

في حين استقر سعر الدولار في بنك البركة في منتصف تعاملات اليوم عند 48.78 جنيه للبيع، و48.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول الآن نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار في بنك الإسكندرية منتصف تعاملات اليوم عند مستوى 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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