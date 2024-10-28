الرياضة - 03:50 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يفجر مفاجأة وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - سعر الذهب الآن.. سجل سعر الذهب الآن في مصر حالة من التراجع داخل أسواق الصاغة، ليسجل عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيها.

أسعار الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

- تراجع سعر الذهب عيار 24 الآن داخل أسواق الصاغة، ليسجل نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- انخفض سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، عند 3897.25 جنيه للبيع، و3886.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل نحو 3720 جنيها للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

-في حين وصل سعر الذهب عيار 14 الآن داخل الأسواق محلية نحو 2480 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- بينما تراجع سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، عند مستوى 2125.75 جنيه للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- وانخفض سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، عند مستوى 1594.25 جنيه للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- وسجل سعر أونصة الذهب الآن في مصر عند 2734.69 دولار للبيع، و2734.42 دولار للشراء.