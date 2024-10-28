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الرياضة - 03:50 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يفجر مفاجأة وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:50 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يفجر مفاجأة وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:50 - سعر الذهب الآن في مصر.. «الأصفر» يفجر مفاجأة وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - سعر الذهب الآن.. سجل سعر الذهب الآن في مصر حالة من التراجع داخل أسواق الصاغة، ليسجل عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيها.

أسعار الذهب الآن

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

- تراجع سعر الذهب عيار 24 الآن داخل أسواق الصاغة، ليسجل نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- انخفض سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، عند 3897.25 جنيه للبيع، و3886.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

- تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر الآن بقيمة 15 جنيهًا، ليسجل نحو 3720 جنيها للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

-في حين وصل سعر الذهب عيار 14 الآن داخل الأسواق محلية نحو 2480 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

- بينما تراجع سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، عند مستوى 2125.75 جنيه للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- وانخفض سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، عند مستوى 1594.25 جنيه للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- وسجل سعر أونصة الذهب الآن في مصر عند 2734.69 دولار للبيع، و2734.42 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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