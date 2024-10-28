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قمة الناشئين، أهلي 2007 ضيفًا على الزمالك في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

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قمة الناشئين، أهلي 2007 ضيفًا على الزمالك في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

قمة الناشئين، أهلي 2007 ضيفًا على الزمالك في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 11:59 ص 10/28/2024 11:59:51 AM

مباريات الأهلي والزمالك
مباريات الأهلي والزمالك في دوري الناشئين

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 ضيفًا اليوم الاثنين مع الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

قمة الناشئين بين الأهلي والزمالك

يدخل أهلي 2007 مباراة الديربي أمام الزمالك  ساعيًا لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على صدارة ترتيب البطولة التي يحمل لقبها والتي تُوج بها في المواسم الثلاثة السابقة على التوالي.

 

ويمتلك أهلي 2007 في رصيده 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

جهاز أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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