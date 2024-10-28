كولر يستقر على كتيبة الأهلي لمعسكر موقعة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:18 مساءً - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق لمعسكر مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدًا الثلاثاء.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



الدفاع: ياسر إبراهيم وأكرم توفيق ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وعمر كمال وأشرف داري وكريم الدبيس.



الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم.



الهجوم: كهربا ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

واطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على جاهزية أشرف داري مدافع الفريق اليوم من خلال مشاركته الكاملة في المران الختامي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي حيث تواجد امس في التدريبات بشكل تدريجي بعد تعافيه من آلام الكاحل.

وتقرر فتح بوابات ستاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر غدًا الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

كما تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء اليوم الاثنين بستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، يعقد اليوم الاثنين لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء غدا الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول الى استاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر صحفي في الخامسة والربع مساء اليوم للحديث عن مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدًا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة حيث يخوض الأهلي مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولى

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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