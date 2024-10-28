نتيجة مباراة يوفنتوس ضد إنتر تدخل تاريخ الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - حقق يوفنتوس تعادلا مثيرا أمام مضيفه إنتر ميلان، بنتيجة 4-4، في اللقاء الذي أقيم بسان سيرو، مساء الأحد، لحساب الجولة التاسعة من الكالتشيو.

وقالت شبكة "أوبتا" المختصة بإحصائيات كرة القدم: "للمرة الثالثة عبر تاريخ الدوري الإيطالي، تشهد مباراة بين إنتر ويوفنتوس تسجيل 8 أهداف على الأقل".

وأضافت: "المرة الأولى تعود إلى 17 يناير 1932، عندما انتهى اللقاء لصالح البيانكونيري 6-2، والثانية في 10 يونيو 1961، والذي انتهى أيضا لصالح اليوفي بنتيجة 9-1".

وسجل رباعية النيراتزوري كل من بيوتر زيلينسكي هدفين من علامة الجزاء بالدقيقة 15 و37 وهنريك ميخيتريان بالدقيقة 35 ودينزل دومفريس بالدقيقة 53.

في المقابل، جاءت رباعية يوفنتوس بأقدام دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 20، تيموثي وياه بالدقيقة 26 وكينان يلدز هدفين بالدقيقة 72 و82.

ورفع الإنتر رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي يحل ثالثا.

ترتيب الدوري الإيطالي

1 نابولي، 22 نقطة.

2 إنتر ميلان، 18 نقطة.

3 يوفنتوس، 17 نقطة.

4 فيورنتينا، 16 نقطة.

5 أتالانتا، 16 نقطة.

6 لاتسيو، 16 نقطة.

7 أودينيزي، 16 نقطة.

8 ميلان، 14 نقطة.

9 تورينو، 14 نقطة.

10 إمبولي، 11 نقطة.

11 روما، 10 نقاط.

12 بولونيا، 9 نقاط.

13 كومو، 9 نقاط.

14 كالياري، 9 نقاط.

15 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

16 مونزا، 8 نقاط.

17 بارما، 8 نقاط.

18 جنوى، 6 نقاط.

19 فينيزيا، 5 نقاط.

20 ليتشي، 5 نقاط.

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