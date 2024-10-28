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فليك ينقذ فرينك دي يونج من شبح الإصابات ببرشلونة - أخبار كلمتك

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فليك ينقذ فرينك دي يونج من شبح الإصابات ببرشلونة - أخبار كلمتك

فليك ينقذ فرينك دي يونج من شبح الإصابات ببرشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، لعب  دورًا بارزًا في إنقاذ فرينك دي يونج، نجم البارسا، من شبح الإصابات الذي لازمه من الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعمل الجميع تحت قيادة فليك، ويحظى الكل بفرصة اللعب معه، ولم تكن حالة فرينك دي يونج استثناءً في هذه المعادلة.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني كان متابعًا عن كثب لحالة النجم الهولندي منذ اللحظة الأولى التي وصل خلالها إلى برشلونة، وكان دي يونج من أوائل اللاعبين الذين التقى بهم فليك.


وأوضحت أنه عندما وصل فليك إلى مقر الفريق الكتالوني كان دي يونج في مرحلة التعافي بعد أن اضطر لمغادرة معسكر المنتخب الهولندي بسبب إصابة في الكاحل.

وذكرت أن طوال هذا العملية الطويلة حتى استعادته القدرة على اللعب في المباريات، كان فليك يتابع عن كثب تطورات لاعب الوسط الذي كان في وقت من الأوقات رهانًا أساسيًّا لبرشلونة.

وقالت الصحيفة: "ليس من السهل الاندماج في فريق يسير بسرعة عالية، وهذا ما واجهه فرينك خلال الأسابيع الماضية، حيث كان عليه التكيف مع هذه الآلة التي أنشأها فليك، والتي تضم لاعبين مثل مارك كاسادو، وفرمين، وبيدري يقدمون مستوى مذهلًا. وعندما يسير كل شيء بسلاسة، عادة لا يتم تغيير الكثير من العناصر".

وأضافت: "لكن فليك يثق بشكل كامل في دي يونج ويعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، والآن حان دور لاعب أياكس السابق للرد وإثبات نفسه، وقد بدأ في ذلك بالفعل في مباراة الكلاسيكو".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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