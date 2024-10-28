21 جائزة في الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - يحتضن قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، غدا الثلاثاء، حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وذكرت تقارير أن الحفل سيقام بحضور الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بجانب كبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.

21 جائزة في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

وسيتم خلال الحفل، توزيع 21 جائزة متنوعة، بما في ذلك جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخرا اعترافا بالتميز المستمر للاعبات كرة القدم الآسيويات على الصعيد العالمي.



كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة.

وسيتم خلال الحفل أيضًا، منح جائزة ماسة آسيا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة الكرة الآسيوية.

ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، الأردني يزن النعيمات مع الكوري الجنوبي سيول يونج وو والقطري أكرم عفيف.

جائزة أفضل لاعب في آسيا

ويملك عفيف حظوظا قوية بالفوز بالجائزة للمرة الثانية، بعد دوره البارز في تتويج منتخب قطر بكأس أمم آسيا، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب والهداف برصيد 8 أهداف، وبات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل هاتريك في المباراة النهائية، كما لعب دورا بارزا في تتويج ناديه السد بلقب الدوري المحلي.

وساهم النعيمات بقوة في مسيرة الأردن التي لا تنسى في كأس آسيا قطر 2023، عبر تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، كما سجل 3 أهداف في مشوار منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أما سيول يونج فشارك في جميع مباريات منتخب كوريا الجنوبية بكأس أمم آسيا، وساهم في فوز أولسان هيونداي بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية على التوالي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

جائزة أفضل لاعبة في آسيا

وتتنافس الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي والكورية كيم هي ري، على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

ومن أبرز جوائز الحفل، اختيار أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، حيث يتنافس عليها الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان، والأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه، والكوري الجنوبي سون نجم توتنهام.

وتشمل باقي جوائز الحفل أيضًا، أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، أفضل لاعب لكرة الصالات، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة شابة، أفضل اتحاد وطني في القارة (الفئة البلاتينية)، وأفضل اتحاد (الفئة الماسية)، وأفضل اتحاد (الفئة الذهبية)، وأفضل اتحاد (الفئة الياقوتية)، وأفضل اتحاد إقليمي، وجوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية والفضية والبرونزية)، وأفضل حكم.

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