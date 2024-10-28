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كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024 - أخبار كلمتك

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كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024 - أخبار كلمتك

كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - الكرة الذهبية، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلال حفل البالون دور، الذي سيقام مساء اليوم الإثنين، في مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلت القوائم المبدئية لمرشحي الكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبًا، من اسم النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 21 عامًا.

ويعد ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينغهام، وثلاثي مانشستر سيتي، رودري وإيرلينغ هالاند وفيل فودين، ونجم برشلونة لامين يامال من أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا العام، .

 

وستشهد الكرة الذهبية  فائزًا جديدًا لأول مرة في مسيرته، وتصب الترشيحات في صالح فينيسيوس جونيور الذي قاد ريال مدريد إلى 3 بطولات الموسم الماضي، أبرزهم دوري أبطال أوروبا.

 

ثلاث معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

 ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي.

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها
2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات
3- الرقي واللعب النظيف

 


كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

 ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبين من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

 

ماهي الفترة الزمنية في التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024 ؟

 الفترة الزمنية التي يجرى عليها التصويت في جائزة الكرة الذهبية هذا العام، هي فترة الموسم الكامل أي من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، وأي نتائج أو أرقام حدثت منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، يتم إهمالها.

يتم النظر إلى أداء اللاعبين في البطولات المحلية والقارية مع أنديتهم، وأيضًا المسابقات الدولية مع منتخبات بلدانهم، مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا ومنافسات كرة القدم في الأولمبياد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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