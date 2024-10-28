الأهلي يطمئن على جاهزية أشرف داري لمواجهة العين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - الأهلي، يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي جاهزية أشرف داري مدافع الفريق اليوم من خلال مشاركته الكاملة في المران الختامي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي، حيث تواجد أمس في التدريبات بشكل تدريجي بعد تعافيه من آلام الكاحل.

وتقرر فتح بوابات ستاد القاهرة في الساعة الثانية ظهر غد الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.

كما تجري اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتننتال بروفة أخيرة في التاسعة مساء اليوم الاثنين بستاد ‏القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة.‏

تجري البروفة الأخيرة في حضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة المنظمة، واللجان المعاونة، للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة وكل ما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.‏

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي، يعقد اليوم الاثنين لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين ‏مساء غد الثلاثاء ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بستاد القاهرة الدولي، بحضور ممثلي الناديين واللجنة المنظمة؛ للاتفاق على ‏الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.‏

يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على ألوان قمصان كل فريق، وموعد الوصول إلى ستاد القاهرة، وانطلاق عمليات الإحماء، وغيرها من ‏التفاصيل المتعلقة بالمباراة.‏

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمر صحفي في الخامسة والربع مساء اليوم للحديث عن مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدًا.

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء غد الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن دور أطلق عليه فيفا (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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