أبرز الغائبين عن حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:41 صباحاً - يشهد حفل جوائزالكرة الذهبية لعام 2024 غياب ثلاثة نجوم من العيار الثقيل وهم الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم إنتر ميامى الأمريكى الأكثر تتويجًا بالجائزة بـ 8 مرات آخرها العام الماضي، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودى، بالاضافة إلي النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2024



وفقًا لما أعلنته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يقام حفل البالون دور 2024، اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، في مسرح دو شاتليه في باريس.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الكرة الذهبية



تنقل حفل جوائز الكرة الذهبية عبر شبكة قنوات بين سبورت وتحديدا على قناة beIN Sports NEWS HD الإخبارية وقناة SSC 4، كما يغطي "كلمتك" الحفل كاملًا عبر الموقع الإلكتروني.

المرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب 2024



جود بيلينجهام - ريال مدريد

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

فيل فودين - مانشستر سيتي

روبن دياز - مانشستر سيتي

إيمليانو مارتينيز -أستون فيلا

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو

توني كروس - ريال مدريد (اعتزل)

أرتيم دوفبيك - روما

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

داني أولمو - برشلونة

ماتس هوملز - روما

مارتن أوديجارد - أرسنال

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

هاري كين - بايرن ميونخ

رودري - مانشستر سيتي

ديكلان رايس - أرسنال

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

لامين يامال - برشلونة

داني كارفاخال - ريال مدريد

بوكايو ساكا - أرسنال

هاكان أوغلو - انتر ميلان

ويليام ساليبا - أرسنال

كيليان مبابي - ريال مدريد

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جريمالدو - باير ليفركوزن

روديجر - ريال مدريد

أديمولا لوكمان - أتالانتا

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