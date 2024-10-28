الرياضة - 11:21 - سعر الذهب في منعتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، في مصر بسوق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4268 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3735 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3201 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2741 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21، اليوم، سجل نحو 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2490 جنيها للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1596.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2721.05 دولار للبيع، و2720.78 دولار للشراء.