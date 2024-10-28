بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق