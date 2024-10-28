الرياضة - 11:05 - بتقليد رش المياه.. مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية النرويجية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:05 صباحاً - استقبل مطار سفنكس الدولي، أولى رحلات الخطوط الجوية النرويجية، قادمة من كوبنهاجن وعلى متنها 183 راكبًا.

أقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها سفيرتا دولتي الدنمارك والنرويج بالقاهرة، واللتان أعربتا عن سعادتهما بإضافة وجهة جديدة لشركة الخطوط النرويجية تربط بين مصر والدنمارك، مما يعزز من حركة السفر والسياحة بين البلدين.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، كما قام فريق العلاقات العامة بمطار سفنكس الدولي باستقبال الركاب بالأعلام وتوزيع الورود والشوكولاتة، والتقاط الصور التذكارية بالمطار في أجواء احتفالية.

ومن المقرر أن تقوم الخطوط النرويجية بتسيير رحلتين أسبوعيًا إلى مطار سفنكس من كوبنهاجن على مدار الموسم الشتوي، مما يسهم في دعم حركة السياحة وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار سفنكس إلى دول أوروبا.

ومتوقع أن يشهد مطار سفنكس الدولي زيادة في حركة الركاب والطائرات مع بداية الموسم السياحي الشتوي لمنطقة الأهرامات، ومع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.