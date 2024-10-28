الكرة الذهبية السبب، لقاء جديد بين لابورتا وبيريز عقب كلاسيكو الأرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيحظى بلقاء جديد مع نظيره في ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بعد أيام قليلة من كلاسيكو الأرض.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لابورتا سيلتقي بيريز، اليوم الاثنين، في باريس، أثناء التواجد على رأس وفد برشلونة وريال مدريد في حفل الكرة الذهبية.

ويسافر فلورنتينو بيريز الذي يقود وفد ريال مدريد، لدعم فينيسيوس جونيور القريب للغاية من الظفر بالكرة الذهبية.



وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أن تتويج النجم البرازيلي بالبالون دور، سيخفف من وقع هزيمتهم 0-4 أمام برشلونة، مساء السبت في الليجا.

وأوضحت أن لابورتا على الجانب الآخر، سيواصل الابتسام أمام وفد ريال مدريد في باريس، كما فعل قبل وبعد مباراة الكلاسيكو في منصة البرنابيو.

وسيحصل برشلونة على البالون دور النسائية للمرة الرابعة على التوالي، مع التتويج المحتمل للنجمة أيتانا بونماتي.

وبالإضافة إلى أيتانا، سيسافر لامين يامال إلى باريس لتسلم جائزة كوبا، رفقة داني أولمو، المدرج في قائمة الكرة الذهبية مثله، وباو كوبارسي المرشح أيضًا لجائزة أفضل لاعب تحت 21 عامًا.

وعلى صعيد السيدات، ستكون أيتانا رفقة كارولين جراهام هانسن وأليكسيا بوتياس وسلمى بارالويو وباتري جيخارو، حيث أن جميعهن مرشحات للكرة الذهبية.

وسينال فريق برشلونة النسائي، جائزة أفضل فريق نسائي بعد تحقيق دوري الأبطال للمرة الثالثة، أما فريق ريال مدريد للرجال سيكون مرشحًا لنيل جائزة جديدة تم إطلاقها في الكرة الذهبية.

حفل الكرة الذهبية

ويلتقي وفد الريال وبرشلونة في فندق دو كوليكشونور، حيث يجتمع هناك الضيوف قبل حفل الكرة الذهبية، لتستمر أصداء الكلاسيكو في الظهور.

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