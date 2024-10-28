سر حرمان مارادونا وبيليه من جائزة الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - الكرة الذهبية، يعد غياب اسم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه عن سجل المتوجين بجائزة الكرة الذهبية من الأمور المثيرة للتعجب خاصة مع التاريخ المضيء للأسطورتين الكبيرتين في عالم الساحرة المستديرة.

وقاد مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين التانجو إلى لقب كأس العالم في 1986 للمرة الثانية في تاريخ "الألبيسيليستي"، أما بيليه، فحصد كأس اللاعب 3 مرات مع منتخب البرازيل، فلم يكن له نصيب هو الآخر لحصد الكرة الذهبية.

ورغم أن مارادونا حصل على جائزة الكرة الذهبية مرة واحدة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المنظمة للجائزة، لكن ذلك كان في عام 1995، وكانت لقبًا فخريًا على إجمالي مسيرته، وليس لقبًا مسجلًا في سجلات المجلة.

تاريخ الجائزة وتطورها



تأسست جائزة الكرة الذهبية عام 1956 من قبل مجلة فرانس فوتبول، وكانت تمنح للاعبين الأوروبيين فقط.

و في عام 1995، بعد فوز الليبيري جورج وياه بالجائزة، أصبحت مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية، بغض النظر عن جنسياتهم.



وفي 2007، تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح عالمية بحيث يمكن لأي لاعب في العالم الفوز بها، بغض النظر عن مكان لعبه أو جنسيته.

سبب حرمان مارادونا وبيليه من جائزة الكرة الذهبية

وكانت القواعد السائدة لمنح جائزة الكرة الذهبية أثناء فترة لعب مارادونا وبيليه تنص على أنها تمنح فقط إلى اللاعبين الأوروبيين.

وعندما أطلقت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية، كان الهدف مكافأة أفضل لاعب أوروبي في العام بالمشاركة في البطولات الدولية، لذلك لم يتوج مارادونا أو أسطورة البرازيل بيليه أبدا بالكرة الذهبية، والتي انطلقت في عام 1956 وحصل عليها الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

وامتد قرار عدم منح لاعب غير أوروبي لجائزة الكرة الذهبية لمدة 39 عامًا، حتى عام 1995، وفي ذلك العام، حصد الليبيري جورج وياه نجم نادي ميلان الإيطالي على الكرة الذهبية بفضل تغيير القواعد.

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956

وبعد ذلك حقق البرازيلي رونالدو الجائزة في 1997 و2002، ثم مواطنه ريفالدو في 1999، ورونالدينيو في 2005، وكاكا في 2007.

كما يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة أكثر لاعبًا حصدًا للجائزة في التاريخ، حين حقق اللقب سبع مرات، في 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، و2019، و2021.



معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية



تتم عملية الاختيار بناءً على تصويت يشارك فيه صحفيون رياضيون من مختلف البلدان ويتم التصويت بناءً على عدة معايير تشمل:

1. الأداء الفردي على مدار العام (الأهداف، الألقاب، المهارات).

2. الأداء الجماعي والمساهمة في إنجازات الفريق.

3. المسيرة المهنية والشخصية الرياضية.

كما تعتمد مجلة فرانس فوتبول على تصويت سري يدلي به 173 صحفيًا حول العالم لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، حيث يتم تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم الفردي والجماعي خلال العام، سلوكهم المهني، ومسيرتهم الكروية.

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