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تحرك مفاجئ من معلول بعد تصريحات محمد رمضان - أخبار كلمتك

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تحرك مفاجئ من معلول بعد تصريحات محمد رمضان - أخبار كلمتك

تحرك مفاجئ من معلول بعد تصريحات محمد رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - قالت مصادر مقربة من التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه بدأ بشكل جاد الحديث مع أكثر من ناد خليجي من أجل اختيار أحدهم للرحيل إلى صفوفه في ميركاتو الشتاء القادم مؤكدة أن معلول لديه رغبة في استكمال مشواره مع الكرة بعد قرار الأهلي الصادر تجاهه بشأن اعتبار الموسم الحالي هو الأخير في العلاقة بينهما. 

وأضافت المصادر: معلول لديه اتصالات مع أندية قطرية وسعودية ويفاضل بين بعض العروض من أجل اختيار الأنسب له ماديًّا وأيضًا من حيث المشاركة في ظل اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء. 

وأكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي أمس، أن الموسم الحالي هو الأخير لعلي معلول مع الأهلي.

وقال رمضان في تصريحات لقناة الأهلي: لم يكن هناك نية لبقاء اللاعب التونسي في الموسم الحالي، وتقديرًا لظروفه تم تجديد العقد لهذا الموسم فقط، وسيكون جاهزًا يوم 20 نوفمبر.

وأضاف أن اللاعب طلب العودة إلى الملعب ومنحه أسبوعين لتجهيز نفسه، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وعلى جانب آخر، أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، تخفيض الغرامة التي وقعها على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد تقدمه باعتذار عما بدر منه خلال كأس السوبر المصري.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أعلن عن قبول اعتذار محمود عبد المنعم كهربا بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في الإمارات، وترحيله من الإمارات وعدم استكمال بطولة السوبر المصري.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية إن “اللاعب اعتذر له وللمدرب عما بدر منه والأمر انتهى”، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا لهم دورًا في ذلك.

وأوضح محمد رمضان أنه تقرر تخفيض الغرامة المفروضة على كهربا للنصف لتكون نصف مليون جنيه بعد الاعتذار.

 

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا  (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

 

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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