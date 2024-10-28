الرياضة - 10:49 - جنوب إفريقيا تقدم مذكرة إلى «العدل الدولية» تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:49 صباحاً - أعلن وزير خارجية جنوب أفريقيا، أن بلاده ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية.

وبحسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، فالمذكرة تتضمن مزيدا من الأدلة والتفاصيل التي تؤكد أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد يوم غد الثلاثاء، مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور، عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.