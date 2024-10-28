الرياضة - 10:30 - أسعار شقق دار مصر 2024.. اعرف المساحات وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - أسعار شقق دار مصر 2024.. ارتفعت معدلات البحث على «جوجل» من قبل عدد كبير من المواطنين عن أسعار شقق دار مصر 2024 ومساحات الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز وخطوات التقديم، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرحها لكراسات الشروط.

شقق دار مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة شقق دار مصر وأسعارها وطريقة التقديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنـــــــــــا.

أسعار شقق دار مصر 2024

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أسعار شقق دار مصر 2024 تبدأ من 1.127.100 جنيه مصري، على أن يتم دفع مقدم جدية الحجز لشقق دار مصر يكون 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصروفات دراسة 500 جنيه لا تسترد.

أماكن شقق دار مصر 2024

- يوجد 22 وحدة من شقق دار مصر في 6 أكتوبر.

- يوجد 11 وحدة من شقق دار مصر في العاشر من رمضان.

- يوجد 11 وحدة من شقق دار مصر في مدينة السادات.

مساحات شقق دار مصر 2024

- تتراوح مساحدات الوحدات المطروحة في شقق دار مصر 2024 في 6 أكتوبر بين 100متر إلى 150متر.

- تتراوح مساحدات الوحدات المطروحة في شقق دار مصر 2024 في العاشر من رمضان من 130 متر إلى 140متر.

- تتراوح مساحدات الوحدات المطروحة في شقق دار مصر 2024 في مدينة السادات من 130متر إلى 150 متر.

طريقة حجز وحدة سكنية من شقق دار مصر 2024

ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم لحجز وحدة من شقق دار مصر 2024، التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، مـــن هـــنـــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار أيقونة حجز الوحدات.

- الضغط على التفاصيل.

- الضغط على إنشاء حساب جديد.

- تسجيل البريد الإلكتروني.

- تسجيل البيانات المطلوبة.

- قم بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وجه وظهر في ورقة واحدة.

- قم بإنشاء كلمة مرور.

- تأكيد كلمة المرور.

- كتابة كود التحقق.

- تأكيد كود التحقق.

- اضغط على تسجيل الحساب.

- بعد ذلك، اضغط تسجيل الحساب.

-أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- استعراض الوحدات والموقع والمدن.

- اختيار المدينة.

- اختيار المشروع.

- حدد الطابق المراد الحجز به.

- قم بتحميل مستندات التقديم، وهي:

- الرقم القومي للزوج والزوجة.

- شهادات ميلاد الأولاد القصر.

- مراعاة أن تكون كافة المستندات بصيغة PDF لا يتعدى حجمه 2 ميجابايت.

- سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة، لاستكمال الحجز.

- يتم السداد عن طريق فوري أو البطاقة البنكية.

- يقوم الموقع بمراجعة موقف السداد.

- يقوم الموقع بإرسال sms بالتأكيد.

- بعد الانتهاء من السداد يجب تغيير حالة الطلب إلى تم السداد.

- تأكيد الدفع وإرفاق مستند التحويل على الموقع الالكتروني.

- بطباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها.

- رفعها من قائمة الإجراءات بصيغة «PDF- JPG- JPEG»

- ثم انتظار حالة تأكيد الطلب لحين المراجعة.