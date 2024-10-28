ماذا قدم فينيسيوس قبل حفل جائزة الكرة الذهبية 2024؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - الكرة الذهبية، يعد البرازيلي فينيسيوس جونيور المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وفقًا للتسريبات التي خرجت مؤخرًا.

وفي حال فوزه بالجائزة، سيكلل المهاجم البرازيلي جهوده بالنجاح أخيرًا، بعدما ظهر سابقًا مرتين فقط ضمن القائمة النهائية للمرشحين التي تختارها مجلة فرانس فوتبول.



وكان فينيسيوس قد احتل المركز الثامن في نسخة عام 2022، ثم تقدم للمركز السادس في العام الماضي.

ماذ قدم فينيسيوس قبل حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 ؟

في الموسم الماضي، قدم فينيسيوس جونيور أداءً استثنائيًا بقميص ريال مدريد، وأصبح العنصر الأهم في خط هجوم الفريق الإسباني.

النجم البرازيلي شارك في 39 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 24 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخر، مما جعله ركيزة لا غنى عنها في تشكيل الفريق.

كما تألق فينيسيوس بشكل لافت، في دوري أبطال أوروبا حيث أظهر مهاراته في مباراة الذهاب من نصف النهائي أمام بايرن ميونخ، مسجلًا هدفين حافظ بهما على آمال ريال مدريد في المنافسة، وواصل تألقه في النهائي بتسجيله هدفًا حاسمًا أنهى طموحات بوروسيا دورتموند، ليتوج الملكي باللقب الخامس عشر.

كما كان لنجم السامبا دور بارز في تتويج الفريق بالسوبر الإسباني، حيث أحرز ثلاثية "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي برشلونة، لتنتهي المباراة بفوز الملكي (4-1)

أما في الليجا، فخلال 26 مباراة، سجل فينيسيوس 15 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، ليكون أحد العناصر الأساسية في مسيرة ريال مدريد نحو تحقيق اللقب.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2024



وفقًا لما أعلنته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يقام حفل البالون دور 2024، اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، على مسرح دو شاتليه في باريس.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الكرة الذهبية



تنقل حفل جوائز الكرة الذهبية عبر شبكة قنوات بين سبورت وتحديدا على قناة beIN Sports NEWS HD الإخبارية وقناة SSC 4، كما يغطي "كلمتك" الحفل كاملًا عبر الموقع الإلكتروني.

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