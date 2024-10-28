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الرياضة - 10:14 - «تحققت أمنيته بالدفن بالبقيع».. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:14 - «تحققت أمنيته بالدفن بالبقيع».. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:14 - «تحققت أمنيته بالدفن بالبقيع».. أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - تحل اليوم الإثنين 28 أكتوبر، الذكرى الـ96 لميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، وأحد علماء الدين الأجلاء.

أبرز المحطات في حياة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق

ولد الشيخ طنطاوي في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج عام 1928، وحفظ القرآن الكريم في صغره بمحافظة الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل بعدها إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف عام 1960.

وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في الحديث والتفسير عام 1966، تم تعيينه مدرسا في كلية أصول الدين عام 1968.

محمد سيد طنطاوي

تدرج في الوظائف فصار أستاذًا بقسم التفسير بكلية أصول الدين بأسيوط في 1976، فعميدًا للكلية في 1976م حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، إلى جانب العمل الأكاديمي تولى الكثير من المناصب القيادية في المؤسسة السنية الأولى في العالم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

كما عُين مفتيًا للديار المصرية في 28 أكتوبر 1986 حتى تم تعيينه في 27 مارس 1996 شيخًا للأزهر حتي رحيله في مارس من عام 2010 عن عمر ناهز 82 عاماً.

كان يعتبر من المناصرين لقضايا المرأة، مما جعله هدفًا متكررًا للهجوم من قبل المتشددين، له تفسير لكثير من سور القرآن.

محمد سيد طنطاوي

وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي

سافر للمشاركة فى جائزة الملك فيصل بصفته شيخ الأزهر، وحينها مرض مرضا شديدا وتمنى أن يتوفاه الله ويدفن في البقيع، وتوفى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق يوم الأربعاء 24 ربيع الأول 1431 هـ الموافق 10 مارس 2010 في الرياض عن عمر ناهز 81 عاما إثر نوبة قلبية تعرض لها في مطار الملك خالد الدولي، وصليَّت عليه صلاة الجنازة في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ودفن في البقيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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