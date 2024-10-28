أرينا سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد بعض التغيرات في المراكز العشرة الأولى.



وارتقت الإيطالية جاسمين باوليني مركزين لتتواجد في التصنيف الرابع عالميا، بينما تراجعت الأمريكية جيسيكا بيجولا مركزين هي الأخرى لتتواجد في التصنيف السادس عالميا.

واقتحمت الأمريكية دانيلي كولينز قائمة العشر الأوائل، بتقدمها مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف العاشر عالميا.



وتراجعت البرازيلية بياتريز حداد مايا 7 مراكز دفعة واحدة لتتواجد في التصنيف 17 عالميا، بعد توديعها بطولة طوكيو مبكرا.

واستفادت من ذلك التراجع كل من الروسية أنا كالينسكايا والإسبانية باولا بادوسا والروسية ديانا شنايدر والروسية الأخرى ميرا أندريفا، بالتقدم للمراكز 11 و12 و14 و16 على الترتيب.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 9,016 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 7,970 نقطة

3- كوكو جوف: 5,230 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5,144 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 4,971 نقطة

6- جيسيكا بيجولا: 4,705 نقطة

7- كينوين جينج: 4,540 نقطة

8- إيما نافارو: 3,698 نقطة

9- داريا كاساتكينا: 3,368 نقطة

10- دانيلي كولينز: 3,176 نقطة



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