الكرة الذهبية، ميسي الأكثر تتويجًا وآخر المتوجين بالبالون دور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - الكرة الذهبية 2024، يعد ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين هو آخر لاعب توج بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” قبل حفل جوائز 2024 والذي يشهد غياب قائد منتخب الأرجنتين للمرة الأولي منذ 21 عامًا.

وتوج ميسي، لاعب إنتر ميامي، بجائزة الكرة الذهبية الممنوحة من "فرانس فوتبول" العام الماضي 2023 بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع الأرجنتين وتحقيق لقب كأس العالم قطر 2022.

غياب ميسي ورونالدو لأول مرة منذ 21 عامًا

وللمرة الأولى من 21 عامًا، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور" من مجلة فرانس فوتبول.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الأمريكي، آخر من حقق الكرة الذهبية في عام 2023، وهو اللاعب الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة في 8 مناسبات، ويخلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي بـ 5 كرات.

ويقام اليوم الاثنين حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 (بالون دور) للأفضل في العالم الذي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم في مسرح دو شاتليه في باريس.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2024



وفقًا لما أعلنته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يقام حفل البالون دور 2024، اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، حيث تُقام مراسم الحفل في مسرح دو شاتليه في باريس.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الكرة الذهبية



تنقل حفل جوائز الكرة الذهبية عبر شبكة قنوات بين سبورت، كما يغطي "كلمتك" الحفل كاملا عبر الموقع الإلكتروني.

المرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب



جود بيلينجهام - ريال مدريد

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

فيل فودين - مانشستر سيتي

روبن دياز - مانشستر سيتي

إيمليانو مارتينيز -أستون فيلا

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

نيكو ويليامز - أتلتيك بيلباو

توني كروس - ريال مدريد (اعتزل)

أرتيم دوفبيك - روما

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

داني أولمو - برشلونة

ماتس هوملز - روما

مارتن أوديجارد - أرسنال

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

هاري كين - بايرن ميونخ

رودري - مانشستر سيتي

ديكلان رايس - أرسنال

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كول بالمر - تشيلسي

لامين يامال - برشلونة

داني كارفاخال - ريال مدريد

بوكايو ساكا - أرسنال

هاكان أوغلو - انتر ميلان

ويليام ساليبا - أرسنال

كيليان مبابي - ريال مدريد

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جريمالدو - باير ليفركوزن

روديجر - ريال مدريد

أديمولا لوكمان - أتالانتا

وسينافس عدد كبير من النجوم على جائزة الكرة الذهبية 2024، على رأسهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.



فيما تشير التوقعات لـ فوز فينيسوس جونيو بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 لما قدمه من مستوى فردي وجماعي.

ماهي جائزة الكرة الذهبية ؟



جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وتُعد من أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، وتأسست الجائزة من قِبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عام 1956.

في الأصل، كانت تمنح الجائزة للاعبين الأوروبيين فقط، ولكن منذ عام 1995 أصبحت مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية، وفي عام 2007 توسعت الجائزة لتشمل جميع لاعبي كرة القدم حول العالم، بغض النظر عن جنسياتهم أو الدوريات التي يلعبون فيها.



جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956، وعلى الرغم من أنه بين عامي 2010 و2015 تم إبرام اتفاق مع الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتًا مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، والمعروفة باسم كرة الفيفا الذهبية، انتهت الشراكة في عام 2016 وعادت الجائزة إلى سابق عهدها، في حين عاد الاتحاد الدولي أيضًا إلى جائزته السنوية المنفصلة الخاصة به.

لم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين آخرتين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

تاريخ الجائزة وتطورها



تأسست الجائزة عام 1956 من قبل مجلة فرانس فوتبول، وكانت تمنح للاعبين الأوروبيين فقط.

و في عام 1995، بعد فوز الليبيري جورج وياه بالجائزة، أصبحت مفتوحة لجميع اللاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية، بغض النظر عن جنسيتهم.



وفي 2007، تم توسيع نطاق الجائزة لتصبح عالمية بحيث يمكن لأي لاعب في العالم الفوز بها، بغض النظر عن مكان لعبه أو جنسيته.



معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية



تتم عملية الاختيار بناءً على تصويت يشارك فيه صحفيون رياضيون من مختلف البلدان ويتم التصويت بناءً على عدة معايير تشمل:

1. الأداء الفردي على مدار العام (الأهداف، الألقاب، المهارات).

2. الأداء الجماعي والمساهمة في إنجازات الفريق.

3. المسيرة المهنية والشخصية الرياضية.

كما تعتمد مجلة فرانس فوتبول على تصويت سري يدلي به 173 صحفيًا حول العالم لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، حيث يتم تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم الفردي والجماعي خلال العام، سلوكهم المهني، ومسيرتهم الكروية.

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