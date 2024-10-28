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قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956 - أخبار كلمتك

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قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956 - أخبار كلمتك

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - الكرة الذهبية 2024، تكشف مجلة فرانس فوتبول، اليوم الاثنين، عن الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة كرة قدم في العالم لموسم 2023-2024.

وسيقام حفل تسليم الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت "فرانس فوتبول"، تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.

ويعد ميسي أكثر المتوجين بالجائزة بـ 8 مرات منذ تأسيسها، فيما يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين، برصيد خمس كرات ذهبية.

السجل الذهبي للفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956

وقبل الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2024، تستعرض كلمتك أسماء الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها في 1956:

2023: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2022: الفرنسي كريم بنزيما 

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو

2003: التشيكي بافل ندفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيجو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج وياه

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان-بيار بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود خوليت

1986: السوفياتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغان

1978: الإنجليزي كيفن كيغان

1977: الدنماركي ألان سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بكنباور

1975: السوفياتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست

1967: المجري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريس

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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