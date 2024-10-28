نابولي يغرد، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار علي مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي، والتي شهدت خسارة ثقيلة لروما أمام فيورنتينا بخمسة أهداف لهدف وتعادل يوفنتوس وإنتر ميلان، بأربعة أهداف لمثلها.



وتأجلت مباراة ميلان وبولونيا إلى وقت لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية فيما فاز نابولي على ليتشي بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإيطالي

1 نابولي، 22 نقطة.

2 إنتر ميلان، 18 نقطة.

3 يوفنتوس، 17 نقطة.

4 فيورنتينا، 16 نقطة.

5 أتالانتا، 16 نقطة.

6 لاتسيو، 16 نقطة.

7 أودينيزي، 16 نقطة.

8 ميلان، 14 نقطة.

9 تورينو، 14 نقطة.

10 إمبولي، 11 نقطة.

11 روما، 10 نقاط.

12 بولونيا، 9 نقاط.

13 كومو، 9 نقاط.

14 كالياري، 9 نقاط.

15 هيلاس فيرونا، 9 نقاط.

16 مونزا، 8 نقاط.

17 بارما، 8 نقاط.

18 جنوى، 6 نقاط.

19 فينيزيا، 5 نقاط.

20 ليتشي، 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

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