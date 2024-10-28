سينر يواصل الصدارة، المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الاثنين، والذي لم يشهد تعديلات في المراكز العشرة الأولى.



وتقدم البريطاني جاك درابر 3 مراكز دفعة واحدة، ليتقدم إلى المركز 15 عالميًّا، مستفيدًا من تتويجه بلقب بطولة فيينا، أمس الأحد.

وارتقى الدنماركي هولجر رون، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف 13 عالميًّا بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة بازل.



كما تقدم الأمريكي بن شيلتون 4 مراكز، ليتواجد في التصنيف 19 عالميًّا، بوصوله إلى نهائي بطولة بازل، في الوقت الذي قفز فيه جيوفاني مبيتشي بيريكارد 19 مركزا دفعة واحدة عقب تتويجه بلقب بازل.

وتراجع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 8 مراكز، ليتواجد في التصنيف 27 عالميًّا، وذلك بعد توديعه بطولة بازل مبكرًا من الدور الثاني.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11420 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 7120 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6805 نقاط

4- نوفاك ديوكوفيتش: 6210 نقاط

5- دانيل ميدفيديف: 5230 نقطة

6- تايلور فريتز: 4335 نقطة

7- أندري روبليف: 4070 نقطة

8- كاسبر رود: 3855 نقطة

9- جريجور ديمتروف: 3740 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3725 نقطة

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