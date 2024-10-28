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كولر والشناوي يتحدثان عن مواجهة العين الإماراتي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

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كولر والشناوي يتحدثان عن مواجهة العين الإماراتي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

كولر والشناوي يتحدثان عن مواجهة العين الإماراتي في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:05 صباحاً - الأهلي، يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا في الخامسة والربع مساء اليوم للحديث عن مباراة العين الإماراتي المرتقبة غدا. 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة، حيث يخوض الأهلي مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولى. 

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة   ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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