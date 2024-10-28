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الرياضة - 09:58 - مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط.. غدا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:58 - مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط.. غدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:58 - مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط.. غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور، عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من يطا وبيت أمر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الأشقاء الثلاثة عمر وعماد وأنس الغافي، والشاب رامي النجار عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة السكر بالبلدة وداهمت ثلاثة منازل وحطمت محتوياتها واعتدت بالضرب على أصحابها ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات نقلوا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة الشاب علي خليل اخليل (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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