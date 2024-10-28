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حسام حسن يستقر على استدعاء 6 محترفين بمعسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

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حسام حسن يستقر على استدعاء 6 محترفين بمعسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

حسام حسن يستقر على استدعاء 6 محترفين بمعسكر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:49 صباحاً - منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسىة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2025 

6 محترفين يحجزون أماكنهم في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة لكلمتك، أن حسام حسن استقر بالفعل على أسماء 6 لاعبين محترفين، حجزوا بالفعل أماكنهم في المعسكر المقبل وهم:

محمد صلاح (ليفربول) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) وعمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) ومحمود تريزيجيه (الريان القطري) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) 

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب مصر الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام المباراة  خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبلين. 

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة خلال الأجندة الدولية نفسها.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط 

 منتخب مصر يتأهل رسميًّا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميًّا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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