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الرياضة - 09:42 - معاشات شهر نوفمبر 2024.. موعد الصرف وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:42 - معاشات شهر نوفمبر 2024.. موعد الصرف وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - معاشات شهر نوفمبر 2024.. موعد الصرف وطرق الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ المواطنين، وطرق وخطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيا.

معاشات شهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2024 المقبل، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر.

صرف المعاشات

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

وتصرف معاشات شهر نوفمبر 2024 من الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، وفروع البنوك المختلفة، المحافظ الإلكترونية، منافذ البريد المصري».

طريقة الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024

ويستطيع المواطنون، الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024 عن طريق موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

صرف المعاشات

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

- اضغط على أيقونة «الخدمات التامينية».

- استعلم عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش.

- ادخل «الرقم القومي» ومن ثم اضغط على «الاستعلام».

- يظهر لك كافة البيانات الأساسية عن صاحب المعاش.

صرف المعاشات

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

- معاشات الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

صرف معاشات

موعد زيادة للمعاشات

الجدير بالذكر أن الزيادة السنوية للمعاشات، تأتي في 1 يوليو من كل عام، وذلك وفقاً لـ القانون، وتحسب نسبة الزيادة بحد أقصى 15%، ومن المقرر أن تكون الزيادة السنوية القادمة لأصحاب المعاشات يوم 1 يوليو 2025.

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موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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