الرياضة - 09:26 - شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر.. وهذا سعر الكرتونة الحقيقي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن ارتفاع أسعار البيض اليوم عامل مشترك بين «البائع» والقائم على إنتاج البيض.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي «سيد علي»، أنه يحق للدولة التحرك لتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة في ظل الارتفاع غير المبرر بالسوق المحلي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر بسبب أن القائمين على إنتاج البيض يبالغون في الأسعار، ولا يريدون خفض سعره، مؤكدا أن من حق الدولة أن تتحرك لاستيراد الكميات التي يحتاجها المواطنين بسعر جيد.

وأوضح أن تكلفة كرتونة البيض 110 جنيهات في المزارع، بينما تباع بسعر يتراوح ما بين 150 إلى 160 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 180 جنيها.