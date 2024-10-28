الرياضة - 09:09 - حدث وأنت نائم| حادث تصادم مروع على طريق السويس.. و ضبط نجل نائب رئيس نادي الزمالك بتهمة دهس شاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:09 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محبسه، وحادث تصادم على طريق السويس في محيط مول سيتي سنتر ألماظة، والقبض على المتهم بتعطيل أحد القطارات في القليوبية، وغيرها من القضايا، التي تستعرضها كلمتك، خلال هذا التقرير.

حادث تصادم على طريق السويس في محيط مول سيتي سنتر ألماظة

وقع حادث مروري أعلى طريق السويس، بالقرب من مول سيتي سنتر ألماظة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد أنباء عن سقوط مصابين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس، بالقرب من مول سيتي سنتر ألماظة، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بعد أنباء عن سقوط بعض المصابين في الحادث.

بعد القبض عليه.. ننشر اعترافات نجل نائب رئيس نادي الزمالك

اعترف نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بارتكابه واقعة صدم شاب أثناء عبوره الطريق بميدان سفنكس، دون قصد، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بعبور الشاب الطريق، وحاول مفاداته لكنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف خلال التحقيقات التي أجريت معه: "مكنش قصدي أخبطه لقيته فجأة قدامي"، مشيرًا إلى أنه توقف بعد الحادث للاطمئنان عليه، وأنه مَن طلب له سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لعلاجه.

كانت كشفت مصادر أمنية عن ملابسات حادث اصطدام سيارة نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بشاب أثناء عبوره الطريق بميدان سفنكس وسط الجيزة.

المصادر قالت، إنه في أثناء سير نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، يبلغ من العمر 32 عامًا، صاحب شركة استثمار، بسيارته بميدان سفنكس تصادف عبور شاب الطريق ليصطدم به مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ليترجل قائد السيارة الملاكي من مركبته للاطمئنان على المصاب، من ثم طلب له سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لإسعافه.

وواصلتِ المصادر أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن بالجيزة التي حضرت في غضون دقائق معدودة وتحفظت على نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بقسم شرطة العجوزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان سفنكس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت قيادة المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة وتحفظت على مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

تأجيل النظر في استئناف سفاح التجمع على حكم حبسه لـ31 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النظر في استئناف البلوجر " كريم.س"، المعروف بـ سفاح التجمع على حكم إعدامه لقتله 3 سيدات لجلسة 31 أكتوبر لاستدعاء الأطباء الشرعيين.

واستجوبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس سفاح التجمع، خلال جلسة أمس الأحد، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، قائلا: "ماقتلتش السيدة الأولى، ونزلت من عندي صاحية على رجليها، وعن الضحية الأخيرة أكد أنه كان يحبها ويخطط للزواج رسميا منها وعاشرها بعد وفاتها دون أن يعلم أنها توفيت"، كما أنكر قتل الضحية الثالثة، قائلا: "الست ماتت نتيجة تعاطيها جرعة مخدرات زائدة".

وخلال التحقيقات، أقر سفاح التجمع، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا. وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

تلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا بـ "سفاح التجمع الخامس"، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة. وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.

واعترف سفاح التجمع الخامس بواقعة قتل سيدة أخرى بنفس الأسلوب في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية. وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

القبض على المتهم بتعطيل أحد القطارات في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب في تعطل القطار.

حيث تبين أنه أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة في محافظة القليوبية قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار.

وتوصلت تحريات مباحث القليوبية إلى تحريد الشخص المتهم والقت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الخانكة القبض عليه وتبين انه " عامل " وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية كما تم ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتداول رواد ومواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك مقطع فيديو يظهر خلاله شخص أثناء وقوفه على سلم جرار قطار بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة ما أدى إلى توقف وتعطل القطار.

بعد رفض الاستئناف.. ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محبسه

رحلت قوة أمنية مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محبسه من جديد، وذلك بعدما رفضت محكمة جنايات الجيزة، استئنافه على حكم حبسه 6 شهور لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة.

قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، برفض استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة، عقب دهسه مواطنا أعلى الطريق الدائري بالطالبية، وقررت تأييد حبسه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالحبس 6 أشهر مع الشغل على عصام صاصا، في تعاطي المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ للتصالح مع أسرة المجني عليه.

وجاء بأسباب الحكم أن المتهم قاد سيارة تحمل لوحات «س ی ر 1438 وهو تحت تأثير الجوهر المخدر، وترتب على ذلك وفاة أحمد مفتاح أحمد محروس، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة، فاصطدم بالشخص المذكور محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

رفض استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات

قررت محكمة الجيزة، أمس الأحد، رفض الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وتغريمه كفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، وتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات، وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.

واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.