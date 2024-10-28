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الرياضة - 08:53 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.. الطن وصل كام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:53 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.. الطن وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024.. الطن وصل كام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - أسعار الحديد والأسمنت.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من التذبذب في أسواق مواد البناء اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، ليستقر سعر طن الحديد، فيما يرتفع سعر طن الأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

سجل سعر طن حديد عز نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان والعشري فسجلوا نطاقا سعريا 36000 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 38000 جنيه

أما عن مصر ستيل فسجل نحو 37000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

بلغ سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء ورويال إلى 4000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن أسمنت الواحه الأبيض نحو 4140 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

- بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2830 جنيهًا.

- في حين وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 2800 جنيها.

- أما عن سعر طن أسمنت حلوان فسجل نحو 2860 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024

وصل سعر طن أسمنت الواحة إلى 2170 جنيهًا.

كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2300 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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