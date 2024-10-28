الرياضة - 08:53 - الأرصاد تحذر من الملابس الخفيفة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، محذرة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع وجود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح.

الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونبهت على السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكشفت الأرصاد عن نشاط رياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

وأوضحت الأرصاد عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتأتي حالة البحر المتوسط، اليوم حركته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 18 العاصمة الإدارية 29 17 6 أكتوبر 29 17 بنها 28 18 دمنهور 27 19 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 18 المنصورة 28 18 الزقازيق 29 18 شبين الكوم 28 17 طنطا 28 17 دمياط 27 21 بورسعيد 27 23 الإسماعيلية 30 17 السويس 30 19 العريش 28 17 رفح 27 16 رأس سدر 30 18 نخل 27 08 كاترين 23 04 الطور 29 17 طابا 27 16 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 26 20 العلمين 27 19 مطروح 24 19 السلوم 24 19 سيوة 26 15 رأس غارب 32 21 الغردقة 32 20 سفاجا 32 20 مرسى علم 33 22 شلاتين 32 23 حلايب 30 22 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 23 الفيوم 29 15 بني سويف 30 15 المنيا 30 14 أسيوط 31 14 سوهاج 30 15 قنا 32 15 الأقصر 32 16 أسوان 33 17 الوادي الجديد 31 19 أبو سمبل 32 16