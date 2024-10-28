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الرياضة - 08:53 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:53 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:53 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - طقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى.

طقس الأيام القادمة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص طقس الأيام المقبلة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، سيكون مائلا لبرودة وقت الليل وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، وفي وقت النهار سيكون مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس

الظواهر الجوية في طقس الأيام القادمة

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثّل في أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

درجات الحرارة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 28 18
السواحل الشمالية 26 16
جنوب سيناء 31 22
شمال الصعيد 30 15
جنوب الصعيد 32 18

درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 17
السواحل الشمالية 25 18
جنوب سيناء 25 18
شمال الصعيد 28 15
جنوب الصعيد 33 18

درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 17
السواحل الشمالية 25 19
جنوب سيناء 29 21
شمال الصعيد 27 14
جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 25 20
جنوب سيناء 29 21
شمال الصعيد 27 14
جنوب الصعيد 30 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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