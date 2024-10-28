الرياضة - 08:53 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - طقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى.
طقس الأيام القادمة
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حالة الطقس الأيام المقبلة
وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، سيكون مائلا لبرودة وقت الليل وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، وفي وقت النهار سيكون مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
الظواهر الجوية في طقس الأيام القادمة
وأضاف خبراء الأرصاد، أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثّل في أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة
درجات الحرارة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024
|درجات الحرارة في يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|28
|18
|السواحل الشمالية
|26
|16
|جنوب سيناء
|31
|22
|شمال الصعيد
|30
|15
|جنوب الصعيد
|32
|18
درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|17
|السواحل الشمالية
|25
|18
|جنوب سيناء
|25
|18
|شمال الصعيد
|28
|15
|جنوب الصعيد
|33
|18
درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|19
|جنوب سيناء
|29
|21
|شمال الصعيد
|27
|14
|جنوب الصعيد
|31
|17
درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|20
|جنوب سيناء
|29
|21
|شمال الصعيد
|27
|14
|جنوب الصعيد
|30
|17
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