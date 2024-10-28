الرياضة - 08:53 - «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - طقس الأيام المقبلة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى.

طقس الأيام القادمة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص طقس الأيام المقبلة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، سيكون مائلا لبرودة وقت الليل وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، وفي وقت النهار سيكون مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية في طقس الأيام القادمة

وأضاف خبراء الأرصاد، أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثّل في أن هناك نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

درجات الحرارة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 28 18 السواحل الشمالية 26 16 جنوب سيناء 31 22 شمال الصعيد 30 15 جنوب الصعيد 32 18

درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 17 السواحل الشمالية 25 18 جنوب سيناء 25 18 شمال الصعيد 28 15 جنوب الصعيد 33 18

درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 19 جنوب سيناء 29 21 شمال الصعيد 27 14 جنوب الصعيد 31 17

درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

درجات الحرارة في يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 20 جنوب سيناء 29 21 شمال الصعيد 27 14 جنوب الصعيد 30 17