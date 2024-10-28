الرياضة - 08:53 - بعد توجيه الرئيس بتكريمها.. حكاية الحاجة فرحانة شيخة مجاهدات سيناء «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - قال عبد المنعم إبراهيم، نجل الحاجة فرحانة حسين سالم، إن والدته من الصعب أن تتحدث في وسائل الإعلام.

ووجّه نجل الحاجة فرحانة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسمها على أحد أحياء سيناء محورا في القاهرة، الشكر إلى الرئيس السيسي والمسؤولين بالدولة، قائلا: شرف لنا أن الرئيس السيسي سيكرمها بهذه الطريقة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن والدته تتحدث في بعض الأحيان عن بطولاتها وقصصها عن مساعدتها للجيش في حرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أنها كانت تنقل معلومات سرية وخرائط للقيادة في مصر.

وأوضح أن والدته الحاجة فرحانة، كانت تتاجر في الأقمشة والملابس في سيناء، كنوع من التمويه على العدو من أجل كشف مخططاته ونقل المعلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة.