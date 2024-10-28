الرياضة - 08:37 - 110 قتلى حتى الآن.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية «ترامي» بالفلبين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:37 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ترامي" التي ضربت الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة "لوزون" بالفلبين مؤخرا إلى 110 قتلى، وذلك وفقا للوكالة الوطنية لمواجهة لكوارث بالبلاد.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد أن العاصفة المعروفة محليا باسم "كريستين" تسببت في تشريد أكثر من نصف مليون شخص بينما لا يزال أكثر من 40 شخصا آخرين في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم من قبل فرق الإغاثة والإنقاذ.

بدوره، تعهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس "الابن"، بتقديم المساعدات اللازمة لسكان مقاطعة "كامارينس سور" الواقعة في منطقة "بيكول" الأكثر تضررا من العاصفة.

وأكد ماركوس الابن - في منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي - أنه سيتم مواصلة تقديم الدعم اللازم للمتضررين سواء عبر الجو أو البر أو البحر.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصار كبير الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومقتل العشرات من المواطنين.