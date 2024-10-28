الرياضة - 08:37 - مصادر طبية: ارتفاع شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ لـ 9 شهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:37 صباحاً - ارتفعت حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة إلى 9 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية اليوم الأحد قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص، من بينهم 3 صحفيين، وإصابة آخرين.

يذكر أن الاحتلال تعمد مرتين قصف مدرسة "أسماء"، كانت آخرهما في الـ 19 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وفي السياق، أعلنت محافظة القدس استشهاد الشاب سامي العامودي من مخيم شعفاط، اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت المحافظة - في بيان مقتضب - أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة الشاب العامودي بزعم محاولته تنفيذ دعس على الطريق الواصل بين عناتا وحزما.