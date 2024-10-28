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الرياضة - 08:37 - رئيس بوليفيا السابق ينجو من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:37 - رئيس بوليفيا السابق ينجو من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:37 - رئيس بوليفيا السابق ينجو من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:37 صباحاً - أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اليوم الأحد، نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته، وذلك دون أن يرد أي تأكيد فوري من قبل السلطات بشأن هذا الهجوم.

وأوضح موراليس _ حسبما أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه تعرض لإطلاق النار أثناء قيادته لسيارته في منطقة «شاباري» وسط البلاد، وذلك خلال مقابلة مع إحدى محطات الراديو.

وأضاف موراليس، الذي قاد بوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، أنه أثناء مغادرته إلى منزله حيث كان في طريقه إلى محطة الراديو للمشاركة في برنامج إذاعي، أطلق ملثمون ما لا يقل عن 14 رصاصة على سيارته، وهو ما أدى إلى إصابة سائقه.

وألقى موراليس باللوم في هذا الهجوم على خليفته الرئيس لويس آرسي الذي يتنافس معه على منصب مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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