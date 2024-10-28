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الرياضة - 08:21 - الأصفر وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:21 - الأصفر وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:21 - الأصفر وصل كام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، بداية تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، فاستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3735 جنيها للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر أوقية الذهب لمستوى 2733.35 دولار.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4268.5 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3912.75 جنيه للبيع، و3902.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3735 جنيها للبيع، و3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2490 جنيها للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2134.25 جنيه للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر استقرار عند 1600.75 جنيه للبيع، و1596.5 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2721.05 دولار للبيع، و2720.78 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 أكتوبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4257.25 جنيه
عيار 22 3912.75 جنيه 3902.5 جنيه
عيار 21 3735 جنيها 3725 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3192.75 جنيه
عيار 14 2490 جنيه 2483.25 جنيه
عيار 12 2134.25 جنيه 2128.5 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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