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الرياضة - 08:21 - رئيس أبناء الصعيد: نظمنا مسيرة حاشدة لحضور حفل القبائل العربية ودعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:21 - رئيس أبناء الصعيد: نظمنا مسيرة حاشدة لحضور حفل القبائل العربية ودعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:21 - رئيس أبناء الصعيد: نظمنا مسيرة حاشدة لحضور حفل القبائل العربية ودعم الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:21 صباحاً - قال كمال عثمان مخلوف، رئيس رابطة أبناء الصعيد، إن صعيد مصر شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي، كما أنه حقق طفرة غير مسبوقة في تنمية الصعيد، لافتاً إلى أن أبناء الصعيد حضروا احتفالية القبائل العربية بنصر أكتوبر، أول أمس السبت، لدعم الرئيس السيسي وتقديراً وعرفاناً لما قدمه لأهل الصعيد.

وأضاف كمال عثمان، في تصريحات «للأسبوع»، إن رابطة أبناء الصعيد نظمت مسيرة حاشدة حضرها الآلاف من شباب وشيوخ الصعيد، للوقوف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية خلال الاحتفال بالذكري الـ51 لانتصار أكتوبر المجيد برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والذي أقيم باستاد العاصمة الإدارية، موضحاً أن الصعيد عانى كثيراً خلال السنوات الماضية من نقص الخدمات.

وأوضح عثمان، أن حلم أبناء الصعيد تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في شتى محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن أبناء الصعيد صمموا على حضور حفل القبائل العربية ليحتفلوا بالرئيس السيسي وليلتفوا حوله وحول رجال الجيش والشرطة البواسل، معقباً: «إنجازات الرئيس السيسي وصلت إلى الصعيد الجواني».

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه خلال المرحلة الحالية تحديات كثيرة ولابد من التفاف جميع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته وبمختلف انتماءاته، منوهاً أن أبناء الصعيد قدموا وضحّوا كثيراً عبر التاريخ لأجل الدولة المصرية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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