الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:12 صباحاً - الأهلي، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي المرتقبة غدا الثلاثاء على ستاد القاهرة حيث يخوض الأهلي مرانه الأخير على ستاد القاهرة الدولى

يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتيفي الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

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