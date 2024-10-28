مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:15 صباحاً - تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة في الدوري الإسباني والدوري البرتغالي.

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو 11 مساء - beIN Sports HD 3



الدوري البرتغالي الممتاز



اي في اس فوتبول اس اي دي مع بورتو 11.15 مساء

الدوري التركي



إسطنبول باشاك شهير مع ايوبسبور – الساعة 5 مساء

جالاتا سراي مع بشكتاش – الساعة 8 مساء

كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياض مع الشباب - 5.50 مساء - قنوات SSC

الاتحاد مع الجندل - 8.30 مساء - قنوات SSC

الوحدة مع القادسية 8.30 مساء - قنوات SSC

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