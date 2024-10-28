الغندور: الزمالك سيكون أغنى فريق في مصر وإفريقيا خلال عامين ودي معلومة مؤكدة مليون في المية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:59 صباحاً - تحدث الإعلامى خالد الغندور عن الوضع المالي لنادي الزمالك في السنوات القادمة، وتحديدًا خلال موسمين من الآن.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه التلفزيوني: إن الزمالك سيكون أغنى فريق في مصر وأفريقيا خلال عامين من الآن على أقصى تقدير.

وأضاف: “هقولكم معلومة مؤكدة مليون في المية، الزمالك فى موسم 2026-2027، سيكون الأغنى في مصر وفي افريقيا، وسيسود النادى استقرار مادي غير طبيعي”.

وتابع: "لن أتحدث عن تفاصيل الآن، لكن الأيام بيننا وهناك أشياء ستحدث ستجعل الزمالك الأغنى فى مصر وفى قارة أفريقيا كلها".

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تأخر وصول بعثة فريق العين الإماراتي إلى مطار القاهرة.



وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تعطل الطائرة الخاصة لفريق العين واللاعبون متواجدون من الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة في المطار وحتى الآن لم يتم إصلاح العطل وسيتم تبديل الطائرة والفريق سيصل مطار القاهرة السادسة صباحا”.

وكان من المقرر أن تصل بعثة العين الإماراتي أمس الأحد إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي غد الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

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