طلعها من على خط المرمى، لقطة بطولية لـ محمد عبد المنعم تجعله حديث الدوري الفرنسي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:57 صباحاً - بأداء بطولي منقطع النظير، قاد نجم الأهلي السابق محمد عبد المنعم، فريقه نيس لإلحاق الخسارة الأولى بموناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وفاز نيس على ضيفه موناكو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الفرنسي مساء الأحد.



ولعب محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لنيس للمباراة الثالثة على التوالي، في تشكيل فريق المدرب فرانك هايس.

وظهر عبد المنعم بأداء دفاعي مميز، إذ بدا منسجمًا ومتأقلمًا مع نيس بأول مواسمه في الدوري الفرنسي.

ولعب صاحب الـ25 عاما لمدة 90 دقيقة في المباراة، وشتت الكرة 6 مرات، فاز بـ3 من 3 التحامات هوائية، و4 من 6 صراعات أرضية، وقام بـ4 تدخلات ناجحة.

ووفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، حصل النجم المصري على ثاني أفضل تقييم بين مدافعي نيس (7.4) خلف ملفين بارد (7.5).

وخطف عبد المنعم الأنظار بلقطة بطولية، حيث أنقذ فريقه من استقبال هدف محقق بعدما أخرج الكرة برأسه من على خط المرمى.

الهزيمة الأولى جمَّدت رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، متخلفا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر، رفع نيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، ليكسر سلسلة من 3 تعادلات متتالية بالمسابقة.

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