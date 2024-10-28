مدرب أرسنال ينتقد لاعبيه بعد التعثر أمام ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:45 صباحاً - يعتقد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن فريقه كان يستحق الفوز على ليفربول، بعد التعادل (2-2)، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة التاسعة من البريميرليج.



وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "فخور جدًا بالفريق، الشجاعة والجودة والسيطرة في المباراة".

وأضاف: "كان يجب أن تكون النتيجة أكبر في الشوط الأول، لكنهم عادوا في الشوط الثاني ولم نتحل بالشجاعة".



وتابع: "كنا نستحق الفوز بالمباراة، كنا الفريق الأفضل، تعلمنا من الهدفين، الهدف الثاني كانت لحظة انتقالية يجب أن ننتهي في الثلث الأخير.. لا يمكنك التخلي عن ذلك".

وأكمل: "كنا واضحين فيما كان علينا القيام به، وكان التنفيذ والتصميم والعدوانية مع الكرة وبدونها جيدًا حقًا.. كانت هناك لحظات قليلة كان يجب أن نضع فيها الكرة في الشباك".

وختم: "في المرحلة الأولى كنا بحاجة إلى المزيد من الشجاعة للعب.. لقد خلقنا فرصًا كبيرة".

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