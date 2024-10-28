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مدرب أرسنال ينتقد لاعبيه بعد التعثر أمام ليفربول - أخبار كلمتك

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مدرب أرسنال ينتقد لاعبيه بعد التعثر أمام ليفربول - أخبار كلمتك

مدرب أرسنال ينتقد لاعبيه بعد التعثر أمام ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:45 صباحاً - يعتقد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن فريقه كان يستحق الفوز على ليفربول، بعد التعادل (2-2)، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة التاسعة من البريميرليج.


وقال أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "فخور جدًا بالفريق، الشجاعة والجودة والسيطرة في المباراة".

وأضاف: "كان يجب أن تكون النتيجة أكبر في الشوط الأول، لكنهم عادوا في الشوط الثاني ولم نتحل بالشجاعة".


وتابع: "كنا نستحق الفوز بالمباراة، كنا الفريق الأفضل، تعلمنا من الهدفين، الهدف الثاني كانت لحظة انتقالية يجب أن ننتهي في الثلث الأخير.. لا يمكنك التخلي عن ذلك".

وأكمل: "كنا واضحين فيما كان علينا القيام به، وكان التنفيذ والتصميم والعدوانية مع الكرة وبدونها جيدًا حقًا.. كانت هناك لحظات قليلة كان يجب أن نضع فيها الكرة في الشباك".

وختم: "في المرحلة الأولى كنا بحاجة إلى المزيد من الشجاعة للعب.. لقد خلقنا فرصًا كبيرة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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