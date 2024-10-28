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مدرب يوفنتوس يكشف عن معاناته أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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مدرب يوفنتوس يكشف عن معاناته أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

مدرب يوفنتوس يكشف عن معاناته أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:24 صباحاً - اعترف تياجو موتا، المدير الفني ليوفنتوس، بأن إنتر حصل على عدة فرص لقتل المباراة لكنه لم يفعل، مشددا على أن فريقه بإمكانه التحسن أكثر في عدة مجالات في المباراة التي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهما في قمة الدوري الإيطالي.


وقال تياجو خلال تصريحاته لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "تأخرنا بهدفين من ركلتي جزاء في مواقف معقدة، لكننا حافظنا على حضورنا بالمباراة، الأمر بطبيعة الحال أصبح أكثر صعوبة بعد الهدف الرابع، حيث لعب إنتر بشكل جيد وحصل على فرص لقتل المواجهة لكنهم لم يفعلوا ذلك".


وأضاف: "يجب علينا تحليل هذه المباراة لأنها شهدت الكثير من الصعود والهبوط، لكن هذه مباراة يجب أن نكون فيها بكامل قوتنا لمدة 94 دقيقة".


وعن استقبال فريقه 4 أهداف ضد إنتر بالرغم من تلقيه لهدف وحيد في 8 مباريات، علق موتا: "يمكننا التحسن في العديد من المجالات، كل مباراة مختلفة، لقد عانينا في الدفاع اليوم".

وتابع: "وبغض النظر عن كوننا ضد فريق قوي وهجومي يتمتع بالكثير من الجودة، إلا أننا مازلنا نعاني بشكل فردي وجماعي للسماح بهذا العدد من الفرص".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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