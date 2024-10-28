بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول ظهور للفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع لجنة المعادلات - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

قرار"المفوضين" يحسم الجدل في أزمة فيلم "الملحد" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

روما يكتسح فيورنتينا بخماسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
روما يكتسح فيورنتينا بخماسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

روما يكتسح فيورنتينا بخماسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - اكتسح فيورنتينا ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء الهدف الأول لنادي فيورنتينا في وقت مبكر من المباراة عن طريق مويس كين في الدقيقة التاسعة، لينجح بلتران من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

 

ونجح نادي روما من إحراز الهدف الأول والوحيد له في المباراة عن طريق مانو كونيه في الدقيقة 39، ليرد عليه لاعب نادي فيورنتينا مويس كين بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

 

 الهدف الرابع جاء في الدقيقة 52 بأقدام إدوارد بوف، قبل أن يضع هوميلس الهدف الخامس في مرماه في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 5/1.

 

وبهذا الانتصار الكبير يرفع نادي فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما يأتي نادي روما في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:41 - ترامب يكشف عن منصب إيلون ماسك في إدارته الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق