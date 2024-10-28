باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - انفرد باريس سان جيرمان ‎بصدارة الدوري الفرنسي بفوزه على مارسيليا 3 - 0 في الكلاسيكو ضمن منافسات الليج 1.

سجل جواو نيفيز وليوناردو باليردي مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه وبرادلي باركولا أهداف سان جيرمان في الدقائق 7 و29 و40.

وانتزع سان جيرمان ثلاث نقاط من معقل غريمه الأزلي ليرفع رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 17 نقطة في المركز الثالث.

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