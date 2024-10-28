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باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - انفرد باريس سان جيرمان ‎بصدارة الدوري الفرنسي بفوزه على مارسيليا 3 - 0 في الكلاسيكو ضمن منافسات الليج 1.

سجل جواو نيفيز وليوناردو باليردي مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه وبرادلي باركولا أهداف سان جيرمان في الدقائق 7 و29 و40.

وانتزع سان جيرمان ثلاث نقاط من معقل غريمه الأزلي ليرفع رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 17 نقطة في المركز الثالث. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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