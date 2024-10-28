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مدرب ليفربول يتحدث عن التعادل مع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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مدرب ليفربول يتحدث عن التعادل مع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مدرب ليفربول يتحدث عن التعادل مع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول، إعجابه بالأداء الذي قدمه آرسنال ضد فريقه، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في معادلة النتيجة (2-2) بعدما كان متأخرا (1-2) حتى الدقيقة 81.

وظهر آرسنال بمستوى أفضل من الريدز، خاصة في الشوط الأول، وهو ما تداركه الضيوف بعد العودة من الاستراحة.


وأبرز الحساب الرسمي للبريميرليج تصريحات المدرب الهولندي، الذي قال بعد المباراة: "حدث كبير ومثير، وفي رأيي، آرسنال كان أول فريق يظهر بمستوى أفضل منا هذا الموسم".

وأضاف: "لقد استحقوا التقدم علينا في الشوط الأول، لكن الفريقان حاولا للنهاية الخروج بنتيجة إيجابية، ولهذا كانت مباراة جيدة".

وتسبب هذا التعادل في فقدان ليفربول صدارة الترتيب بتراجعه للمركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما حل آرسنال ثالثا بفارق 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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