الرياضة - 12:31 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:31 صباحاً - سجل سعر الدولار الأمريكي في ختام تعاملات بنكي «مصر» و«الأهلي» اليوم الأحد نحو 48.69 جنيه للشراء و48.79 جنيه للبيع.

وفي الوقت ذاته كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن وصول سعر الدولار أمام الجنيه بختام التعاملات إلى نحو 48.76 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وداخل بنكي «التنمية الصناعية» و«الإسكندرية» عند 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني، فاستقر بنهاية المعاملات عند 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

وبنهاية تعاملات اليوم الأحد، توقف سعر الدولار في البنك المركزي عند 48.67 جنيه للشراء و48.81 جنيه للبيع.

البنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبي

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في سبتمبر الماضي إلى 46.736 مليار دولار، بزيادة 11.766 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل احتياطي بقيمة 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.